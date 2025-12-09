  • İSTANBUL
Ankara'da şüphe üzerine durdurulan araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Altındağ ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada toplam 4 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ ilçesinde denetim yapan Asayiş Şubesi Motosikletli Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, uygulama sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir otomobili durdurdu.

ARAÇTA 4 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

Otomobilde ve araçta bulunan iki şüphelinin üzerlerinde yapılan detaylı arama neticesinde, piyasa değeri yüksek olduğu değerlendirilen toplam 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle B.A. ve O.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

 

