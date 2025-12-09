Ankara'da şüphe üzerine durdurulan araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ ilçesinde denetim yapan Asayiş Şubesi Motosikletli Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, uygulama sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir otomobili durdurdu.

ARAÇTA 4 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

Otomobilde ve araçta bulunan iki şüphelinin üzerlerinde yapılan detaylı arama neticesinde, piyasa değeri yüksek olduğu değerlendirilen toplam 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle B.A. ve O.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.