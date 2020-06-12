Ankara'da sosyal medyayı sallayan görüntü

Ankara'da dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, hayatı felç etti. Yenimahalle'den Keçiören'e hemen hemen tüm semtlerde caddeler, sokaklar göle döndü.

Yollarda araçlar mahsur kalırken vatandaşlar ulaşımda büyük güçlük yaşadı.

Sel suyu sadece caddeleri doldurmadı. Bazı binaların katlarından şelaleye dönüşmüş bir şekilde sel aktığı gözlendi.

Kimi yerde bir deniz kenarındaki dalgalar gibi araç geçişleri sırasında oluşan dalgalar kameralara yansıdı.

'Ankara'ya deniz geldi'

Hal böyle olunca sosyal medyada 'Ankara'ya deniz geldi' cümlesi ile çok sayıda paylaşım yapıldığı görüldü.

En popüler fotoğraf ise PhotoShop'ta hazırlandığı anlaşılan su altındaki bir caddeydi.

Caddenin odak noktasında ise suyun içinde yarısı gözüken bir denizaltıydı.

Kim tarafından hazırlandığı bilinmeyen fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyada açılan #Ankara etikesi ise Türkiye gündeminde ilk 3 sırada uzun süre yer aldı.