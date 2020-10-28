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Aktüel Ankara'da son bir ayda "uyuşturucu ticareti ve kullanımı"ndan 155 kişi tutuklandı
Aktüel

Ankara'da son bir ayda "uyuşturucu ticareti ve kullanımı"ndan 155 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:50:03 -
Ankara'da son bir ayda "uyuşturucu ticareti ve kullanımı"ndan 155 kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - Başkentte son bir ayda uyuşturucu madde ticaretinden veya kullanımından 155 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından 28 Eylül - 28 Ekim tarihleri arasında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Kullanmak" suçlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 771 olayda 1400 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 155'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, bir kargo aktarma merkezine yaptıkları operasyonda tek seferde 70 kilogram eroin ele geçirdi. Bu operasyona ilişkin görüntülere ise şüphelilerin uyuşturucuyu peynir dolu bidonlarda saklaması yansıdı.

Başka bir ilden Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğine dair ihbarı değerlendiren ekipler, uygulama noktasında yaptıkları aramalarda streç filme sarılı 9 paket halinde toplam 31 kilo 860 gram esrar yakaladı.

Narkotik ekiplerinin kentte yaptığı iki farklı çalışmada 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir aylık çalışma sonucu 66 kilo 921 gram esrar, 74 kilo 457 gram eroin, 1 kilo 455 gram kokain, 25 bin 331 extacy hap, 4 kilo 178 gram skunk, 2 kilo 772 gram bonzai, 475 gram metamfetamin ve 1209 sentetik ecza ürünü yakalandı.

Ekipler ayrıca 18 hassas terazi, 5 tabanca, 5 şarjör, 25 tabanca fişeği ve 168 bin 715 lirayı ele geçirdi.

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