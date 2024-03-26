Ankara'da sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir hastanede muayeneye götürülürken sedyeden düşen Muharrem D., hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D., 15 Mart'ta muayeneye götürüldüğü sırada sedyeden düştü. Sedyeden düştüğü anda kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçirdiği belirtilen Muharrem D., yoğun bakımda 5 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede hastanın sedyeden düştüğü sırada hasta bakıcı olan Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.'nin sedye ayarlarıyla oynadığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: DHA