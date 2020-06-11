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Aktüel

Ankara’da sağanak yağış sele neden oldu

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:27:42 -
Ankara’da sağanak yağış sele neden oldu

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.


Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobillerinden çıkarken, bir ambulansın da sel nedeniyle hareket edemediği görüldü.

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