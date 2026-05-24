Ankara'da sağanak etkili oldu! Apartmanın istinat duvarı çöktü

Ankara’da aralıklarla süren kuvvetli yağış, kentte tehlikeli bir olaya neden oldu. Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan Tarık Apartmanı’nın bitişiğindeki inşaat alanında yer alan istinat duvarı, gün boyu etkisini sürdüren yağışın ardından çöktü.

Çökme anı çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, ekiplerin incelemesi sürüyor. Mahalle sakinleri olay yerinde yeterli güvenlik önemleri alınmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.