Ankara’da rekabet havası yok! Özhaseki ve Yavaş arasındaki fark açılıyor

Mahmut Övür bugünkü köşesini Ankara’daki seçim yarışına ayırdı. “Ankara'da en çok bu konuşuluyor. Çünkü Yavaş konuştukça, Özhaseki farkı fark ediliyor ve ara açılıyor...” diyen Mahmut Övür, “Biri yükselirken, diğeri düşüyor.” ifadesini kullandı.

"İki gündür başkent Ankara'dayım." diye yazan Övür, "Siyasi etkinliklerden çok sokakları ve kulisleri izliyorum. Rekabeti yüksek son iki seçimi yakından izleyen biri olarak bu kez Ankara seçiminde o günlerde yaşanan rekabet havası yok. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı AK Partili Mehmet Özhaseki'nin sahaya inmesiyle hava bir hayli değişmiş." tespitinde bulundu.

"Biri yükselirken diğeri düşüyor"

Övür, "Bu değişimde, Ankaralılık tartışmasının gereksizliği kadar Özhaseki'nin projeleriyle çıkışı ve güven veren konuşmasının da etkisi büyük. Ancak önemli bir etken daha var; rakibi CHP ve İP adayı Mansur Yavaş'ın konuşması. O da nereden çıktı demeyin. Ankara'da en çok bu konuşuluyor. Çünkü Yavaş konuştukça, Özhaseki farkı fark ediliyor ve ara açılıyor...Biri yükselirken, diğeri düşüyor." dedi.

Övür şunu yazdı: "Bu gerçeği CHP'nin de fark ettiği ve yeni iletişim stratejisinde Yavaş'ın televizyonlara çıkmamasını ve daha az konuşmasını istediği söyleniyor. Denilenlere göre aynı uyarıyı 2009 seçimlerinde MHP de yapmış."