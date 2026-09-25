Ankara'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki plastik atık geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.