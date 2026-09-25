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Gündem Ankara'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın
Gündem

Ankara'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

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Ankara'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki plastik atık geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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