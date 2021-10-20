Ankara’da patlama neden oldu? Ankara’daki patlama terör saldırısı mı?

Son dakika haberine göre, Ankara’da şiddetli bir patlama meydana geldi. Ankara’da saat 10:00 sularında meydana gelen şidettli patlama Ankaralıları korkuttu. Maden Teknik Arama Estitüsü yakınlarında meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı merak edilirken, bir diğer merak edilen konu ise Ankara’daki patlamanın neden oldu? Peki Ankara’daki patlama neden oldu? Ankara’daki patlama terör saldırısı mı?