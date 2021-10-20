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Gündem Ankara’da patlama neden oldu? Ankara’daki patlama terör saldırısı mı?
Gündem

Ankara’da patlama neden oldu? Ankara’daki patlama terör saldırısı mı?

Son dakika haberine göre, Ankara’da şiddetli bir patlama meydana geldi. Ankara’da saat 10:00 sularında meydana gelen şidettli patlama Ankaralıları korkuttu. Maden Teknik Arama Estitüsü yakınlarında meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı merak edilirken, bir diğer merak edilen konu ise Ankara’daki patlamanın neden oldu? Peki Ankara’daki patlama neden oldu? Ankara’daki patlama terör saldırısı mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 10:29:00 - 2021-10-20 10:30:07
Ankara’da patlama neden oldu? Ankara’daki patlama terör saldırısı mı?

Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nda MTA Genel Müdürlüğü'nün önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin edilirken, patlama sonrası ufak çaplı bir yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Diğer yandan patlamanın olduğu bölgede 3-4 tane benzin istasyonu olduğu öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi. Patlamada can kaybı olmadığı öğrenildi.

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