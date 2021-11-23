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Yerel Ankara’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yerel

Ankara’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ankara’nın Mamak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpma sonucunda yaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 03:40:00 -
Ankara’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza; saat 23.30 sıralarında Ankara Samsun Yolu Turgut Özal Bulvarı-2'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Volkan Ercan isimli yaya bulvar üzerinden yolun karşısına geçmek istediği sırada Erkan Y. kontrolündeki 34 ELF 559 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralı yaya yolun kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahalede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Erkan Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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