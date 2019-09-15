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Ankara'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

15 Eylül 2019 Pazar 10:48
Ankara'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cem Duman'ın kullandığı 26 KC 104 plakalı otomobil, Ankara çevre yolu İncek mevkisinde arıza nedeniyle park halinde bulunan Burhan Eken idaresindeki 54 D 0002 kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Seda Duman, Yağız Kaan Duman ve Kıymet Çiler hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Burhan Eken ile otomobil sürücüsü Cem Duman ve Buğlem Güdücü ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:48
  1. Ankara
  2. trafik kazası

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