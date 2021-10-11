  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara'da ortalık bir anda karıştı! Sopalarla acımasızca vurdular
Yerel

Ankara'da ortalık bir anda karıştı! Sopalarla acımasızca vurdular

Ankara’da iki grup arasında yol verme meselesinden dolayı kavga çıktı. Sopaların havada uçuştuğu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 10:00:00 -

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtinde meydana geldi. İddialara göre; cadde üzerindeki bir binanın dış cephesini onaran işçiler, malzemelerini yüklemek için kamyonet getirdi. O esnada kapanan yoldan geçemeyen başka bir aracın sürücüsü ise işçilerle tartışamaya başladı. Araç içerisindeki diğer kişilerin de olaya karışmasıyla kısa sürede alevlenen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Birbirlerine sopalarla acımasızca vuran iki grubun kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kavgaya tanık olan çevre sakinlerinden İlker Doğan, kavganın bir anda alevlendiğini belirterek, “Arkadaşlar binanın dış cephesini yapıyordu. Cepheyi yaparken buraya kamyonet getirdiler, iskeleyi yükleyeceklerdi ve mecburen yolun ortasında duracaklardı. O sırada buraya bir araç geldi ve yol verme meselesi yüzünde tartışma çıktı. Ondan sonra da kavgaydı, dövüştü ortalık karıştı. Ardında da tartışmalar devam etti. Sopalarla kavga oldu, birbirlerine girdiler. Keşke olmasıydı. Sonrasında polis ve sağlık ekipleri de geldi. Müdahale ettiler. İki grupta da 3 - 4 kişi vardı” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay