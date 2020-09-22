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Aktüel Ankara'da organize suç örgütüne operasyon
Aktüel

Ankara'da organize suç örgütüne operasyon

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:42:38 -
Ankara'da organize suç örgütüne operasyon

ANKARA (AA) - Ankara'da haksız kazanç sağlamak amacıyla örgüt kurdukları ve nitelikli yağma ile kasten yaralama olaylarına karışan suç örgütüne yönelik operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve baskı uygulayarak kazanç sağladıkları, kendilerine direnen kişilere yönelik nitelikli yağma ve kasten yaralama suçlarını işledikleri belirlenen bir suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Liderliğini cezaevinden yeni çıkan Menderes Y. ve S.S'nin yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 20'si yakalandı.

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Menderes Y'nin cezaevinde bulunduğu süreç içerisinde, dışarıda bulunan örgüt mensuplarına talimat verdiği ve bu talimatlar doğrultusunda suç örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 8 tabanca, bu silahlara ait değişik çap ve markada çok sayıda fişek, çek ve senetler, kaçak sigara yapımında kullanılan elektronik cihaz ve çok sayıda makaron ve kaçak bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Zanlılardan ikisinin daha önce işledikleri suçlardan cezaevinde olduğu, firari 6 zanlının yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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