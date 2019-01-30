Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Başsavcılık tarafından Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.30 Ocak 2019 Çarşamba 09:49
Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 48 pilot ve sivil imam olduğu tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, asker şüphelilerin 46'sının muvazzaf olduğu belirtildi.
Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan haberleştikleri belirlenen Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli 48 pilot arasında 3 albay, 4 yarbay ve 4 binbaşı bulunuyor.
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