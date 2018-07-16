THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Ankara'da önce poşetleri taşıdı, sonra boynundaki altın kolyeyi kopardı

Yaşlı kadına yardım bahanesiyle yaklaşan A.I., kadının altın kolyesini gasp etti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:45
Ankara'da önce poşetleri taşıdı, sonra boynundaki altın kolyeyi kopardı

Ankara'da yardım etmek bahanesiyle alışveriş poşetlerini taşıdığı 76 yaşındaki G.K.'nın altın kolyesini gasp eden A.I., Gasp bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Poşetleri bir süre taşıdıktan sonra yere bırakarak yaşlı kadının boynundaki kolyeyi kopartarak kaçan şüphelinin çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz ay saat 15.30 sıralarında Çankaya'da bulunan Harbiye Mahallesi Veznedar Sokak'ta meydana geldi. Elindeki  alışveriş poşetleriyle marketten eve doğru giden 76 yaşındaki G.K. ikamet ettiği adresteki bina önünde bir süre dinlendi. Bu sırada aynı yerde bekleyen 29 yaşındaki şüpheli A.I. yaşlı kadına yardım etmek bahanesiyle yanına yanaştı. Elindeki alışveriş poşetlerini eve kadar taşıyabileceğini söyleyen A.I., G.K.'nin elindeki poşetleri aldı. Poşetleri kısa bir süre taşımasının ardından yere bırakan ve bir anda yaşlı kadının boynundaki altın zinciri kopartan şüpheli bina önünden koşarak kaçmaya başladı.

Yaşanan olayın ardından kısa süreli olarak şok yaşayan G.K. ne olduğunu anlayamadan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Boynundaki altın zincirin kaybolduğunu farkeden 76 yaşındaki G.K. olayla ilgili Ankara Emniyeti Gasp bürosu ekiplerine başvurdu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler önce olayın failini tespit ederken, daha sonra şüpheli A.I.'yı yakalama çalışmalarına başladı.

Alışveriş poşetlerini taşıyarak yardım etmek bahanesiyle yaşlı kadını gasp eden şüpheli, adresine yapılan baskınla gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin tehdit, kasten yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanma gibi suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:45
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ Manisa Akgedik Yunuskent kura çekiliş sonuçları
    1. TOKİ Manisa Akgedik Yunuskent kura..
    2. Bebeklerde gece uykusu düzeni
    3. Ronaldo geldi, Juventus hisseleri..
    4. Iraklı güçler ve Peşmerge'den terör..
    5. Ankara'da önce poşetleri taşıdı, sonra..
    6. Manisa Akgedik Yunuskent TOKİ kura..
    7. IMF, Türkiye tahminini açıkladı
    8. AK Parti Pazaryeri İlçe başkanı istifa..
    9. FIFA duyurdu! Quaresma en iyiye aday
    10. Trafik kazaları MOBESE kameralarına..
    11. TOKİ Manisa kura çekim sonuçları!
    12. Uluslararası Para Fonu, Türkiye büyüme..
    13. Hindistan'da muson yağmurları..
    14. ABD S-400'leri neden istemiyor?
    15. Mbappe'den anlamlı hareket
    16. Samsun'da depoda park halinde bulunan..
    17. Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı..
    18. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düştü!..
    19. Hulusi Akar görevini devretti
    20. Theresa May: Hiçbir koşulda yeni bir..
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...