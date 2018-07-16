Ankara'da önce poşetleri taşıdı, sonra boynundaki altın kolyeyi kopardı

Ankara'da yardım etmek bahanesiyle alışveriş poşetlerini taşıdığı 76 yaşındaki G.K.'nın altın kolyesini gasp eden A.I., Gasp bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Poşetleri bir süre taşıdıktan sonra yere bırakarak yaşlı kadının boynundaki kolyeyi kopartarak kaçan şüphelinin çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz ay saat 15.30 sıralarında Çankaya'da bulunan Harbiye Mahallesi Veznedar Sokak'ta meydana geldi. Elindeki alışveriş poşetleriyle marketten eve doğru giden 76 yaşındaki G.K. ikamet ettiği adresteki bina önünde bir süre dinlendi. Bu sırada aynı yerde bekleyen 29 yaşındaki şüpheli A.I. yaşlı kadına yardım etmek bahanesiyle yanına yanaştı. Elindeki alışveriş poşetlerini eve kadar taşıyabileceğini söyleyen A.I., G.K.'nin elindeki poşetleri aldı. Poşetleri kısa bir süre taşımasının ardından yere bırakan ve bir anda yaşlı kadının boynundaki altın zinciri kopartan şüpheli bina önünden koşarak kaçmaya başladı.

Yaşanan olayın ardından kısa süreli olarak şok yaşayan G.K. ne olduğunu anlayamadan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Boynundaki altın zincirin kaybolduğunu farkeden 76 yaşındaki G.K. olayla ilgili Ankara Emniyeti Gasp bürosu ekiplerine başvurdu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler önce olayın failini tespit ederken, daha sonra şüpheli A.I.'yı yakalama çalışmalarına başladı.

Alışveriş poşetlerini taşıyarak yardım etmek bahanesiyle yaşlı kadını gasp eden şüpheli, adresine yapılan baskınla gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin tehdit, kasten yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanma gibi suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.