Ankara'da okullar yüz yüze eğitime devam edecek mi, iptal mi olacak?
Ankara Valiliği son dakika yüz yüze eğitime ilişkin açıklamada bulundu. Ankara'da vaka sayılarının artmasının ardından yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Ankara'da online eğitime mi geçilecek? Ankara'da yüz yüze eğitim devam edecek mi? soruları Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. İşte ayrıntılar...
Son dakika haberine göre Ankara Valiliği yeni kararları açıkladı. Ankara'da yüz yüze eğitim ile ilgili eski uygulama devam edecek.
Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.