Son dakika Ankara haberleri: Meteoroloji bir kaç gündür Ankara’da yoğun kar yağışı için uyarılarda bulunuyordu. Meteoloroji’nin uyarıları tuttu ve Ankara’da kar yağışı etkili oldu. Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. 1 Mart’ta açıklanan illerin risk haritasında Ankara sarı renkte yani orta risk grubunda yer alıyor. Dolayısıyla Ankara’da tüm sınıflarda yüz yüze eğitim devam ediyor. Peki Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da bugün okul var mı?