Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da bugün okul var mı?
Son dakika Ankara haberleri: Meteoroloji bir kaç gündür Ankara’da yoğun kar yağışı için uyarılarda bulunuyordu. Meteoloroji’nin uyarıları tuttu ve Ankara’da kar yağışı etkili oldu. Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. 1 Mart’ta açıklanan illerin risk haritasında Ankara sarı renkte yani orta risk grubunda yer alıyor. Dolayısıyla Ankara’da tüm sınıflarda yüz yüze eğitim devam ediyor. Peki Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da bugün okul var mı?
Ankara hava durumu son dakika: Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Ankara’da kar nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak edilirken, Ankara Valiliğinden okulların tatil edilmesine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Ankara hava durumu