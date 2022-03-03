Ankara'da okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Cuma Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması

Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamında etkili olan kar, kısa sürede zeminde tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı il genelinde sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Okulların kar tatili olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okullar tatil mi sorusu ile ilgili valilikler tarafından açıklamalar yayınlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar, Sinop, Konya, Denizli, Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi, Isparta'da okullar tatil oldu.

Ankara’da yarın okullar tatil mi?

Ankara’da okullar tatil mi? sorusuna ilişkin Ankara Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi. Ankara Valiliği 4 Mart Cuma kar tatili açıklaması yapması durumunda son dakika tatil gelişmelerini buradan takip edebilirsiniz.