Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam Ankara'da bu eğitim döneminde okul servis ücretlerine zam oranı, yüzde 13 olarak belirlendi.

Ankara'da okulların açılmasına az bir süre kala okul servis ücretlerine yüzde 13 zam geldi.

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