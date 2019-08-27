0553 313 94 23

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

Ankara'da bu eğitim döneminde okul servis ücretlerine zam oranı, yüzde 13 olarak belirlendi.

27 Ağustos 2019 Salı 10:31
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

Ankara'da okulların açılmasına az bir süre kala okul servis ücretlerine yüzde 13 zam geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:31
  1. Ankara
  2. okul servisi ücreti
  3. okul servisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çetin’den Kaymakam Yıldız’a hayırlı olsun ziyareti
    1. Başkan Çetin’den Kaymakam Yıldız’a..
    2. İşte 8 teröristin etkisiz hale..
    3. "Olumlu gelişmelerin anahtarı..
    4. Su Kayağı Tutkunları Osmangazi’de..
    5. Uzmandan “burun kanaması” uyarısı
    6. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    7. Mersin'de kan donduran olay! Önce..
    8. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman..
    9. Zam beklentisinde son viraj
    10. Büyükçekmece Belediyesi Meslek..
    11. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 11..
    12. Elazığ’da PKK/KCK Operasyonu: 5 gözaltı
    13. Alternatif Bank'a Stevie'den 4 ödül
    14. Tek yumurta ikizleri aynı gün obezite..
    15. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü
    16. TSK’dan "Zaferin Ayak Sesleri" klibi
    17. (Özel) Esenyurt’ta rezidansta yangın..
    18. (Özel) Bir yıllık emeğe tüfekli koruma
    19. GÜNCELLEME - Tunceli'de iki terörist..
    20. Ankara'da okul servis ücretlerine..
    21. Trump ve Merkel'le Fransa'da görüştü
    22. Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti
    23. Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
    24. Satranç turnuvasından kazandıkları..
    25. Tavşanburnu Tabiat Parkı, doğal..
    26. Eşini eşarpla boğarak öldüren koca..
    27. Vodafone yerli ve milli teknolojilere..
    28. (Özel) Ev hanımlığından filografi..
    29. STEM öğretmen eğitimleri başladı
    30. CHP, seçim ortağı terör sevicilerin..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!