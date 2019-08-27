Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

Ankara'da bu eğitim döneminde okul servis ücretlerine zam oranı, yüzde 13 olarak belirlendi.
27 Ağustos 2019 Salı 10:31
Ankara'da okulların açılmasına az bir süre kala okul servis ücretlerine yüzde 13 zam geldi.
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