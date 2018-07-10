Ankara'da okul hırsızları enselendi

Olay, Gölbaşı’nda bulunan Tek Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.G, A.C.K ve M.E.Y isimli şahıslar okuldan çaldıkları 3 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet fotoğraf makinesi ile birlikte Gölbaşı Emniyeti Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs mala zarar ve hırsızlık olaylarından dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.