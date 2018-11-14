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Ankara'da mısır tezgahından kaçak sigara çıktı

Minibüste iki mısır tezgahı özel düzenekle gizlenmiş 53 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:06
Ankara'da mısır tezgahından kaçak sigara çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Gölbaşı uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, minibüsün bagaj kısmındaki iki mısır tezgahının üst kısmının özel bir düzenekle kaldırılabildiğini tespit etti.

Şüphelilerden düzeneği çalıştırmasını isteyen ekipler, iki tezgah içerisine gizlenmiş 53 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Araçtaki M.A. ile A.Ç. gözaltına alındı. Yapılan incelemede, M.A'nın cezaevi firarisi olduğu, A.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ibraz ettiği belirlendi.

İki şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Sahte kimlik gösterdiği için hakkında ayrıca evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapılan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TAKSİLERDE KAÇAK SİGARA SATIŞINDA KURYE OLARAK KULLANMIŞLAR

Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu E.A. ve M.T.A'nın yasa dışı yollardan getirdikleri kaçak sigaraları piyasaya sürdükleri bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, kaçak sigaraların Çankaya'ya bağlı Aşağı Öveçler Mahallesi'nde bir depoda tutulduğunu belirledi.

Zanlıların yakalanmamak amacıyla Dikmen semtinin dışına çıkmadıkları, sigaraları Altındağ'ın Ulus semti ve Önder Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişileri kurye olarak kullandıkları ticari taksiler aracılığıyla ulaştırdıkları ve bu şekilde satış yaptıkları tespit edildi.

Dikmen'deki depoya düzenlenen operasyonda, 20 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:06
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. MISIR TEZGAHI

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