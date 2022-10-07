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Gündem Ankara'da mide bulandıran olay! Allah senin bin belanı versin pislik herif
Gündem

Ankara'da mide bulandıran olay! Allah senin bin belanı versin pislik herif

Ankara'nın Polatlı ilçesinde aralarında birlikte yaşadığı kadının çocuğunun da bulunduğu 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs hakkında 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bazı suçlarda zanlıya yardım ettiği iddiasıyla birlikte yaşadığı kadın hakkında da 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 12:30:00 -
Ankara'da mide bulandıran olay! Allah senin bin belanı versin pislik herif

Ankara'nın Polatlı ilçesinde aralarında birlikte yaşadığı kadının çocuğunun da bulunduğu 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs hakkında 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bazı suçlarda zanlıya yardım ettiği iddiasıyla birlikte yaşadığı kadın hakkında da 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

 

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da Y.K. isimli şahsın, üvey çocuğu başta olmak üzere 4'ü erkek, 2'si kız toplamda 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı.

400 yıla kadar hapis istemi

Tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit' gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da birlikte yaşadığı A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

 

 

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Yorumlar

sos

IDAM.

rofar

Böyle erkeklerin cinsel organını kökünden kesip ama taş..k larına dokunmuyacaksın ki azsın azsın sonra kudura kudura geberisin
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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