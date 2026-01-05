  • İSTANBUL
Gündem Ankara’da Mansur’a isyan! Su yok fatura çok
Gündem

Ankara’da Mansur’a isyan! Su yok fatura çok

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ihmalleri yüzünden Ankara’da musluklar kurudu. Ancak sular akmadığı halde bin liranın üstünde su faturası gelmesi vatandaşı isyan ettirdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir site başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a isyan bayrağını etti. “Su yok, fatura çok” diyen site başkanı, evinin mutfağında çektiği videoda, 7 gündür akmayan musluklara rağmen gelen 1.060 TL'lik su faturasını ve 470 TL'lik elektrik faturasını göstererek feryat etti. Hastaların mağdur olduğunu, ASKİ'nin çalışmadığını vurgulayan başkan, "Suyu millete veremeyen bir belediye var, ASKİ'yi görevden al!” diye haykırdı. Video, sosyal medyada hızla yayılırken, Ankara'da artan su kesintilerinin simgesi haline geldi ve vatandaşların öfkesini tetikledi.

Mansur Yavaş, göreve geldiğinden beri altyapı yatırımlarını ihmal etmek, siyasi hırslarını şehrin ihtiyaçlarının önüne koymakla eleştiriliyor. AK Parti'li isimler gibi Osman Gökçek ve Turgut Altınok, Yavaş'ı "Ankara'yı susuz bıraktı, milyarları çarçur etti" diye suçlarken, muhalifler de onun cumhurbaşkanlığı hayalleri uğruna belediyeciliği boşladığını söylüyor. Su kesintileri, trafik kaosu ve otopark zamları gibi sorunlar, Yavaş'ın "sessiz ve algı belediyeciliği"ni sorgulatıyor; bazı yorumlara göre, liyakatsiz kadrolar ve geciken bakımlar, şehrin teknik iflasını hızlandırıyor.

Cengiz

Bu Mansur Ankara'ya ne yapsa az bunun Ankara'yı yonete bilecegine inan çağdaş lar ve avaneleri bunları görmezden geliyorlar
