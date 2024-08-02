Ankara’da Mansur Yavaş talanı sürüyor

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Geride bıraktığı 5 yıllık dönemde toplamda 24 milyarlık taşınmaz satışı gerçekleştiren Yavaş, dün de 39 taşınmazı daha yok pahasına elden çıkardı. İşte Yavaş’ın bu yılki satış karnesi:

Yavaş’ın talimatıyla 5 Ocak’ta yapılan satış ihalesinde 2’si dükkân 1’i tarla ve 7’si arsa olmak üzere toplamda 10 taşınmaz, 134 milyon 949 bin TL’lik bedelle elden çıkarıldı.

ABB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünce 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen ihalede, Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı, Bala, Çubuk ilçelerinde bulunan konut ve sanayi alanı niteliğindeki binlerce dönümlük arsa ile dükkan ve mağaza 549 milyon 124 bin 400 TL muhammen bedelle satıldı.

23 Mayıs’ta gerçekleşen ihalede ise Çubuk ilçesi Yazır mahallesinde 20 adet, Çankaya Dodurga ve Dikmen’de 2 adet, Gölbaşı Kızılcaşar’da 1 adet, Etimesgut Yukarıyurtçu’da 1 adet, Yenimahalle Orman Çiftliğ’nde 1 adet ve Pursaklar Saray mahallesinde 2 adet olmak üzere belediyeye ait 27 adet taşınmaz, toplamda 668 milyon 485 bin TL’ye satışa sunuldu.

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Yavaş, son olarak 27 Haziran’da Gölbaşı, Çubuk, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde aralarında sanayi, özel sağlık tesis alanı, Akaryakıt istasyonu ve konutun da olduğu 27 adet taşınmazı 360 milyon 120 bin TL’lik muhammen bedelle elden çıkardı.

“Dünya başkent ödülleri ve şeffaflık ödülü gibi sipariş ödüllerle göklere çıkarılan Yavaş’ın dün de mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Mamak, Çankaya, Gölbaşı ile Balâ İlçelerinde bulunan toplam 39 adet taşınmazı 166 milyon 779 bin TL muhammen bedelle satması, başkentte dönen CHP talanını bir kez daha gözler önüne serdi.