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Yerel Ankara’da mahalle turnuvasında kavga! Hakemler ve futbolcular yaralandı
Yerel

Ankara’da mahalle turnuvasında kavga! Hakemler ve futbolcular yaralandı

Ankara’nın Haymana ilçesinde Evci ile Karapınar futbol takımları arasında oynanan yarı final maçında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 hakem ve 3 futbolcu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 22:59:00 - 2022-08-14 23:58:51

Ankara’nın Haymana ilçesinde Evci ile Karapınar futbol takımları arasında oynanan maçta çıkan kavgada 2 hakem ve 3 futbolcu yaralandı.

Haymana Adnan Sevinç Stadı’nda oynanan mahalleler arası futbol turnuvası yarı final maçında Evci ile Karapınar karşı karşıya geldi. Evci’nin Karapınar karşısında 3-2 üstünlüğü ile devam eden maçın 88. dakikasında Karapınarlı bir futbolcunun kırmızı kart görmesinin ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.

Polis kavgayı ayırdı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karapınar taraftarı saha inerek hakemlere ve Evci takımının oyuncularına saldırdı. Polis kavgaya biber gazı ile müdahale etti. Kavgada 2 hakem ve 3 futbolcu yaralandı.

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