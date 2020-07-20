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Aktüel

Ankara'da Libya için üçlü toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi - Toplantıda bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere, bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabilecekler ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:36:26 -
Ankara'da Libya için üçlü toplantı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi.

Bakan Akar'ın daveti üzerine Başağa ve Camilleri resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Milli Savunma Bakanlığındaki üçlü toplantıya katılan Camilleri ve Başağa'yı tek tek karşılayan Bakan Akar, üçlü toplantı öncesinde konuk bakanlarla ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri'nin katılımıyla üçlü toplantı yapıldı.

Toplantıda, bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere, bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabilecekler ele alındı.

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