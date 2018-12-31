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Ankara'da kuş uçurtulmuyor!

Yılbaşı gecesi etkinlikleri kapsamında geniş güvenlik önlemleri alan Ankara Emniyeti, kuş uçurtmuyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 22:16
Ankara'da kuş uçurtulmuyor!

Ankara'da yılbaşı gecesi için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Başkent'te yılbaşı gecesi etkinlikleri kapsamında, şehrin pek çok yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yapılacak kutlamalar çerçevesinde alanın her noktasında bulunan polis ve bekçi ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı.

Meydana çıkan ara sokaklar, metro çıkışları gibi yerlerde arama noktası kuran polis ekipleri, alana giriş yapan vatandaşların üzerini didik didik aradı.

Ankara'da yeni yıl kutlamaları kapsamında bazı alanlar araç trafiğine kapalı kalacak.

Ankara Valiliğinden açıklama

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler çerçevesinde, Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı, Aşkabat Caddesi (7. Cadde), Tunalı Hilmi Caddesi, Filistin Caddesi gibi yerler etkinliklerin sonuna kadar araç geçişine kapalı kalacak.

Seyyar satıcılar da geceyi yılbaşı mesaisinde geçirdi. Önceden belirlenen noktalarında yerlerini alan seyyar çiçekçiler, kokoreç ve köfteciler, müşteri bekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 22:16
  1. Filistin Caddesi
  2. Atatürk Bulvarı
  3. Kızılay
  4. Yılbaşı
  5. Ankara
  6. Polis
  7. Kuran
  8. Araç

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