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Aktüel

Ankara'da kumar çetesine yönelik operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde kumar oynatarak borçlandırdıkları vatandaşlardan silah zoruyla para aldıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:11:04 -
Ankara'da kumar çetesine yönelik operasyon

ANKARA (AA) - Ankara'da kumar oynatarak borçlandırdıkları vatandaşlardan silah zoruyla para aldıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bazı kişilerin örgütlü olarak suç işledikleri bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada 8 kişilik bir suç örgütünün varlığını tespit etti.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin, işlettikleri 3 kahvehanede kumar oynayan vatandaşlara zorla senet imzalattıkları, imzalanan meblağı ödemeyenlerden ise silah zoruyla para alındığı belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin kahvehanelerin yakınlarındaki esnaftan da güvenlik adı altında zorla haraç topladığı, vermeyen iş yerlerini ise kurşunladıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ankara, İstanbul ve Gümüşhane’de 2’si iş yeri 13’ü ikamet olmak üzere 15 adrese operasyon düzenledi.

Kumar çetesine yönelik operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin başladığı belirtildi.

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