Ankara'da küfürlü konser: Kemal Kılıçdaroğlu siparişler iptal oğlum...

UZİ lakaplı Utku Yalçınkaya (18 Haziran) başkent Ankara'da Kentpart AVM konser alanında hayranları ile buluştu. Yoğun bir kalabalığın olduğu konser alanında Uzİ'den önce ön gruplar sahne aldı.

Bunlardan en dikkat çekenler ise Kefo ile Amentu adındaki rapçiler oldu. Söyledikleri şarkılardaki küfürlü sözler dinleyenlere " pes artık" dedirtti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP'ninde yer aldığı küfürlü şarkılara ise çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu topluluğun eşlik etmesi dikkat çekti.

Şarkı sözleri şu şekilde:

Ke-Kemal Kılıçdaroğlu siparişler iptal oğlum

Hatun dedi "Ak Parti," s...r evden kovdum

Pahalı olan s...m değil donum

Dedemi bile s...m, dedi "Aferin torun"

Kaynak: Odatv

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