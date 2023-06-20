Ankara'da küfürlü konser: Kemal Kılıçdaroğlu siparişler iptal oğlum...
Amentu ve Kefo adındaki iki rap şarkıcısı dün Ankara'da verdikleri konserde sınırları zorladı. Şarkılardaki Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik küfürlü sözler yok artık dedirtecek cinsten.
UZİ lakaplı Utku Yalçınkaya (18 Haziran) başkent Ankara'da Kentpart AVM konser alanında hayranları ile buluştu. Yoğun bir kalabalığın olduğu konser alanında Uzİ'den önce ön gruplar sahne aldı.
Bunlardan en dikkat çekenler ise Kefo ile Amentu adındaki rapçiler oldu. Söyledikleri şarkılardaki küfürlü sözler dinleyenlere " pes artık" dedirtti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP'ninde yer aldığı küfürlü şarkılara ise çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu topluluğun eşlik etmesi dikkat çekti.
Şarkı sözleri şu şekilde:
Ke-Kemal Kılıçdaroğlu siparişler iptal oğlum
Hatun dedi "Ak Parti," s...r evden kovdum
Pahalı olan s...m değil donum
Dedemi bile s...m, dedi "Aferin torun"
Kaynak: Odatv
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