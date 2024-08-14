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Gündem Ankara’da kritik zirve: Filistin Devlet Başkanı Abbas Külliyede
Gündem

Ankara’da kritik zirve: Filistin Devlet Başkanı Abbas Külliyede

Yeniakit Publisher
2024-08-14 20:22:00 -
Ankara’da kritik zirve: Filistin Devlet Başkanı Abbas Külliyede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap etmek üzere Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap etmek üzere Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile buluştu. Abbas ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 18.30'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında, Abbas'ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve birçok yetkili karşıladı.

 

ERDOĞAN İLE MAHMUD ABBAS GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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