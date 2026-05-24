Ankara'da kritik diplomasi trafiği! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı lider Muhammed Halbusi ile masaya oturdu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki dengeleri değiştirecek kritik diplomasi hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek Irak'ın en güçlü siyasi oluşumlarından biri olan Tekaddum Partisi'nin lideri Muhammed Halbusi'yi Ankara'da kabul etti. Görüşmede bölgesel güvenlik, terörle ortak mücadele ve iki ülke arasındaki asimetrik ilişkiler masaya yatırıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Irak Temsilciler Meclisi eski başkanı ve Tekaddum Partisi lideri Muhammed Halbusi arasındaki kabulde, Irak'taki güncel siyasi gelişmeler ve bölgesel istikrar süreçleri detaylıca ele alındı.
Özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve kalkınma yolu projesi gibi iki ülkeyi yakından ilgilendiren dev projelerin koordinasyonunun konuşulduğu toplantı, Ankara'nın Irak coğrafyasındaki tüm aktörlerle yürüttüğü dengeli ve yapıcı diplomasinin en somut örneği olarak yorumlandı.
