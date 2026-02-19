  • İSTANBUL
Ankara'da kritik askeri zirve: NATO'nun en tepesindeki isim Türkiye'de!
Gündem

Ankara'da kritik askeri zirve: NATO’nun en tepesindeki isim Türkiye’de!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Ankara'da kritik askeri zirve: NATO’nun en tepesindeki isim Türkiye’de!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich’i Ankara’da ağırladı. Resmi davetli olarak Türkiye’ye gelen Grynkewich için Genelkurmay Başkanlığı karargahında askeri tören düzenlendi. İki komutan, İstiklal Marşı ve NATO Marşı eşliğinde onur kıtasını selamlayarak dostluk mesajı verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile bir araya geldi.

Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Grynkewich'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İstiklal Marşı ve NATO resmi marşı çalındıktan sonra Grynkewich, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Orgeneral Grynkewich,​ törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. 

 

