Ankara'da Kovid-19 uygulaması

ANKARA (AA) - Ankara'da jandarma ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, maske yasağına uymayan 16 kişiye 12 bin 600 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye ise 40 bin 950 lira olmak üzere toplam 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kahvehane ve piknik alanlarında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile genel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, maske yasağına uymayan 16 kişiye 12 bin 600 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye ise 40 bin 950 lira olmak üzere 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.