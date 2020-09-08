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Aktüel Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi
Aktüel

Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:26:14 -
Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dolmuş denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesi'nde dolmuşları durdurarak denetim yaptı.

Denetimlerde, resmi evrakların yanı sıra Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı ve maske takıp takmadıkları kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücü ile yolculara gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği belirtildi.

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