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Aktüel Ankara'da Kovid-19 denetimleri
Aktüel

Ankara'da Kovid-19 denetimleri

Altındağ ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta toplu ulaşım araçları ile yeme içme ve alışveriş yerleri kontrol edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:36:47 -
Ankara'da Kovid-19 denetimleri

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde kafe, lokanta, taksi, dolmuş, otobüs, market, berber-kuaför gibi mekanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca, vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetleniyor.

Bu kapsamda Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla koordinasyonunda polis, zabıta ve ilgili diğer kurumların katılımıyla oluşturulan denetim ekiplerince ilçe genelinde incelemelerde bulunuldu.

Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme alanları olmak üzere, oteller, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, elektronik oyun, internet kafe ve salonları, otogarlar, taksiler, taksi durakları, park alanları, cadde ve sokaklar gibi yaşam alanları kontrol edilerek, tedbirlere uymayanlar hakkında işlem yapıldı.

Denetimlere katılan Kaymakam Atilla, vatandaş ve esnafla sohbet ederek, kurallara uymaları, uymayanları ise uyarmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Denetimler sırasında araç içerisinde maske takmadıkları ve sigara içtikleri belirlenen bazı sürücülere yönelik işlem yapıldı.

Ankara Valiliğince il genelinde koordine edilen kontrollerin gün boyunca süreceği öğrenildi.

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