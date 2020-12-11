Ankara'da koronavirüs vakalarında en riskli ilçe ve semtler

Koronavirüs'te İstanbul Ankara ve İzmir ön planda olsa da 81 ilin tamamında risk söz konusu. Öyle ki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre bazı iller korona bulaşında yoğunluk oranı konusunda bu büyükşehirleri solladı.

Ankara'da koronavirüs vakalarında en riskli ilçeler

Başkent Ankara'da kritik koronavirüs haritasına kuş bakışı bakıldığında Gölbaşı, Pursaklar, Sincan, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde vaka yoğunluğunun kümelendiği dikat çekerken Elmadağ'ın diğer ilçelere göre daha yaşanabilir bir durumda olduğu görüldü.

10 Aralık koronavirüs tablosu

Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı. Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.