  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ankara'da koronavirüs nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Demirci Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:35:00 -
Ankara'da koronavirüs nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı ve ilçeye yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Demirci Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Çubuk Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, karantina uygulamasının 14 gün süreceği belirtilerek, "İlçemiz Demirci Mahallesi'nde görülen 'Covid-19' vakalarındaki artış nedeni ile salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla adı geçen mahallede Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş olup mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı