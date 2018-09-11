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Ankara'da korkutan yangın!

Ankara'da Yeni Mahalle ilçesinin Yakacık Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

11 Eylül 2018 Salı 21:48
Ankara'da korkutan yangın!

Ankara’da 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yakacık Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, dakikalar içinde tüm çatıyı sardı. 

Binadan yükselen alevleri gören mahalleli, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almak için adeta zamana karşı yarıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 21:48
  1. Ankara
  2. yangın

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