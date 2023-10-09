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Yaşam Ankara'da korkutan yangın
Yaşam

Ankara'da korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-10-09 07:47:00 -

Ankara'da gece saatlerinde bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Ankara’da gece saatlerinde apartman dairesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Vasfi Berispek Caddesi'nde bulunan sitede gece saat 00.30 sıralarında İbrahim Ayan'a ait dairede yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yan dairelere sıçramadan alevlere müdahale ederek söndürdü. Kısmen yanan evde maddi hasar oluştu, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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