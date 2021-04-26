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Yerel Ankara'da korkutan yangın
Yerel

Ankara'da korkutan yangın

Ankara'da bir evin mutfağında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 07:29:00 -
Ankara'da korkutan yangın

Ankara'nın Sincan ilçesi, Mareşal Çakmak Mahalles,i Zafer Sokak’ta bulunan bir sitenin 4’üncü katında bulunan bir dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası binada oturanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda Polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından alevler kontrol altına alınırken evin mutfak kısmı ise kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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