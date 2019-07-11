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Ankara'da korku dolu anlar! 16 katlı, 160 daireli bina alev alev yandı

Ankara'da, 16 katlı bir apartmanın dış cephesinde çıkan yangında alevlerin sardığı binada oturanlar panik ve korku yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdanalesi ile yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi, binada ise maddi hasar oluştu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 06:23
Ankara'da korku dolu anlar! 16 katlı, 160 daireli bina alev alev yandı

Ankara'da korku dolu anlar yaşandı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesindeki çok katlı binanın dış cephesinde meydana geldi.

Altay Mahallesi’ndeki 16 katlı bir apartmanın dış cephesi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, dakikalar içerisinde binanın tüm cephesini kapladı. Bina sakinleri panik ve korku içinde hızla apartmanı tahliye etti.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak apartmanda kalan kişilerin güvenli bir şekilde tahliyesini sağladı. Ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada yangın telaşı içerisinde apartman sakinlerinden bir kısmının değerli eşyalarını alevlerden korumak amacıyla apartman boşluğuna çıkardığı görüldü. Alevlerin sardığı binada bulunan ve evinde köpeğiyle mahsur kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Binadaki yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 05:40
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