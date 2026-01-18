  • İSTANBUL
Ankara'da karın ardından dondurucu soğuk etkili oluyor! 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu
Yerel

Ankara’da karın ardından dondurucu soğuk etkili oluyor! 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu

Yeniakit Publisher
AA
Ankara’da karın ardından dondurucu soğuk etkili oluyor! 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu

Başkent Ankara’da kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Hava eksi 6 dereceye kadar düşerken, kentte buz sarkıtları ve don olayları etkili oldu.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte şehir merkezindeki bazı alt geçitlerde buz sarkıtları oluştu.

Yer yer 1 metre uzunluğa kadar ulaşan buz sarkıtlarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Valilikten yapılan açıklamada ise, il genelindeki soğuk havanın 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtilerek, soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istenmişti.

