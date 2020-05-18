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Ankara’da kargo hırsızına suçüstü

Pahalı elektronik eşya siparişlerini tespit edip kargo firmalarından sahte kimlikle alan hırsız, Ankara polisinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:40:21 -
Ankara’da kargo hırsızına suçüstü

Pahalı elektronik eşya siparişlerini tespit edip kargo firmalarından sahte kimlikle alan hırsız, Ankara polisinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, başkası adına gelen kargoları teslim alan bir şüpheli hakkında çalışma başlattı. Yaptıkları çalışmada B.D isimli bir şüpheliye ulaşan ekipler, şahsın internetten satın alınan pahalı elektronik eşyaları tespit edip kargo firmalarından sahte kimlikle teslim aldığını belirledi. Bu yolla birçok telefon ve bilgisayar çaldığı anlaşılan B.D., sahte kimlikle yine başkasına ait bir kargoyu teslim alacağı sırada suçüstü yakalandı. Bir süre kargo firmasında çalıştığı öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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