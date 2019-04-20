Ankara'da kar sürprizi Sıcak günlerin dört gözle beklendiği nisan ayında, yurdun bazı bölgelerine kar yağdı. Başkent’te öğleden sonra başlayan kar yağışı, hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'da etkili olan soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Nisan ayında kentin Gölbaşı ilçesine kar yağdı, vatandaşlar gördüklerine inanamadı. 45 dakika kar yağdı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Birden bastıran yoğun kar ve sis, zor anlar yaşattı. İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağış dolayısıyla evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Kar bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı Nisan ayının son günlerine yaklaşırken havaların düzensiz hali, vatandaşları sokağa çıkarken tedbir almaya zorluyor. Başkent’te öğleden sonra başlayan kar yağışı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlar için de trafik sorununu beraberinde getirdi. Soğuk havanın, kentte bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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