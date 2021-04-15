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Gündem Ankara’da kamu binaları saat kaçta iş başı yapıyor? Ankara mesai saatleri kaç?
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Ankara’da kamu binaları saat kaçta iş başı yapıyor? Ankara mesai saatleri kaç?

Artan korona vakaları nedeniyle iki haftalığına kısmı kapanma söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuda esnek ve kademeli çalışma olacağını açıklamasından sonra illerin valileri de yeni çalışma saatlerini açıklamaya devam ediyor. İstanbul’da değişen mesai saatlerinden sonra Ankara’da da mesai saatleri değişti. Peki Ankara’da kamu binaları saat kaçta iş başı yapıyor? Ankara mesai saatleri kaç?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:16:00 - 2021-04-15 13:16:56
Ankara’da kamu binaları saat kaçta iş başı yapıyor? Ankara mesai saatleri kaç?

Ankara Valiliğinden yeni mesai saatlerine ilişkin açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan hamile çalışanlar, süt izni kullanalar ile engelli çalışanlar, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personel, sağlık personeli hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır.

Ayrıca ilimizde mesai saatleri 10.00-13.00 ile 13.30-16.00 arasında uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

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