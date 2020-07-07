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Aktüel

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:36:34 -
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sigara, tütün ve alkollü içki ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 14 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonlarda, 35 bin tıbbi ilaç, 1000 muhtelif/elektronik eşya, 620 paket sigara, 132 kilogram tütün, 84 litre sahte alkollü içki ile 5 tarihi eser olduğu değerlendirilen objenin ele geçirildiği kaydedildi.

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