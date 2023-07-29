Ankara’da kaçak makaron operasyonu

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Ankara İli Mamak İlçesinde bulunan bir adreste kaçak tütün ürünleri depolandığını tespit etti. Söz konusu adres ekiplerce takibe alındı. Etraftaki şüpheli hareketliliği izleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, depodan sevkiyat yapılacağı esnada ani bir baskınla kaçakçıları yakaladı.



Depoda yapılan aramada koliler içerisinde yüklü miktarda makaron bulunduğu anlaşıldı. Makaronların 505 bin adetinin dolu, 860 bin adetinin de boş olduğu tespit edildi. Toplamda toplam 1 milyon 365 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Yakalanan makaronların yaklaşık 1 milyon 300 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.