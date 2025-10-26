  • İSTANBUL
Ankara'da jet hareketliliği! Eurofighter alımında kritik hafta
Gündem

Ankara’da jet hareketliliği! Eurofighter alımında kritik hafta

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara’da jet hareketliliği! Eurofighter alımında kritik hafta

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın önümüzdeki hafta Ankara’da atacağı imza ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alım süreci son aşamaya geliyor. Anlaşma kapsamında yeni üretim uçakların yanı sıra Katar ve Umman’dan da uçak temini planlanıyor. Bu adım, Türk Hava Kuvvetleri’nin kapasitesini güçlendirecek ve savunma alanında önemli bir dönemeç olacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer hafta başında Ankara'ya yapacağı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Rusya Ukrayna savaşı, Gazze'nin yeniden imarı başta olmak üzere bölgesel konu başlıkları ile ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri de Eurofighter temini olacak.

ANLAŞMA İMZALANABİLİR

Görüşmenin ardından uzun süredir devam eden 40 Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

NTV'nin edindiği bilgilere göre bu uçakların büyük bölümünü Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim bandında olan yeni nesil Eurofighter'lar oluşturuyor. Üretim takvimine göre fabrikadan çıkan uçaklar Türkiye'ye gönderilecek.

İLK UÇAKLAR KATAR'DAN

Anlaşma çerçevesinde Türkiye, Katar ve Umman hava kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarına da sahip olacak.

Envantere dahil olacak ilk Eurofighter savaş uçaklarının Katar hava kuvvetlerinden alınacak uçaklar olacağı belirtiliyor.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ

 

Umman'dan temin edilecek savaş uçaklarının üretici firma tarafından gerçekleştirilecek modernizasyonun ardından Türkiye'ye teslim edilmesi planlanıyor.

Eurofighter tedarik sürecine ilişkin imzaların atılmasıyla birlikte ise Türk pilotların eğitim ve intibak süreçleri başlatılacak.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından Eurofighter savaş uçaklarından oluşan ilk filonun operasyonel hale gelmesi bekleniyor.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Eurofighter, Avrupa'nın en büyük üç savunma şirketi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Radar gizliliğine yönelik materyaller kullanılarak sağlam bir gövdede üretilen uçak, en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getirerek optimum muharebe kabiliyeti sunuyor.

Performans değerlendirmelerinde rakiplerini sürekli geride bırakan bir uçak olan Eurofighter Typhoon'un üretimi, düşük radar profili sunması ve güçlü bir gövdeye sahip olması için gelişmiş kompozit malzemelerle yapılıyor.

Çift motorlu olan delta kanat yapısına sahip Eurofighter savaş uçakları hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün performansıyla öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan hava-hava füzelerinin yanı sıra 200 kilometreden fazla menzile sahip meteor füzeleri ile de hava savunması gerçekleştirebiliyor.

Dertli

23 yıl oldu bir uçak alamadık.. Acaba hangi koşullar öne sürülerek verilecek... NATO savunma hattını güçlendirmek...

hasel

Bu uçaklar mutlaka alınmalı.Sayısı da arttırılmalı.HATTA, ülkemizde ortak üretimin çaresi bulunmalı.Zira,çift motorlu ve etkin uçaktır.Kendi ilavelerimizle daha etkin hale getirebiliriz.Kendi üretimlerimizden vazgeçmeme koşuluyla.
