Ankara’da HES kodu nerelerde zorunlu? Ankara'da HES kodu zorunlu olan yerler!

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında açıkladığı vaka oranları listesinde 9 il, bir önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altındayken üstüne çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın haftalık açıkladığı vaka sayıları, illerin kaderinde etkili olacak. Başta İstanbul, daha önce turuncu olan pek çok ilde artan vakalar ‘kırmızı’ alarma yol açtı. Bu tabloda Ankara ise sarıdan turuncuya çıkan iller arasında yer alınca Ankara Valiliği de harekete geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında şimdilik illerin risk grubu haritasında sarı renk kategorisinde yer alan Ankara’da, tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafeler başta olmak üzere HES kodu zorunluluğu getirildi.

Ankara’da HES kodu nerelerde zorunlu?

Koronavirüs ile mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla İçişleri Bakanlığının 8 Mart'taki genelgesi doğrultusunda; yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi olan toplu taşıma araçları HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere, tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilecek.

İl genelindeki terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla, daha önce getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilecek.

Daha önce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, tüm konaklama tesisleri ve alışveriş merkezlerine girişler ile yeme-içme yerleri, halı saha tesisleri, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde getirilen HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu devam edecek.

Kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezlerinde HES kodu zorunlu mu?

Alınan yeni tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro ve benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

Ankara kart HES kodu nasıl yüklenir?

Ankarakart HES Kodu nasıl yüklenecek? Ankara'da belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarının tümünde HES Kodu zorunluluğu getirildi. Ankaralı vatandaşlarımız şimdi Ankarakart'a HES Kodu nasıl yüklenecek? sorusuna yanıt arama başladı.

Öncelikle otobüs kullanacak her Ankaralı bir HES Kodu almak zorunda. Belirli süreler için alınabilen HES Kodu, süresiz de alınabiliyor.

HES Kodu almak için 3 yöntem ver;

Hayat Eve Sığar Uygulaması yükleyebilir, bu uygulama üzerinden HES Kodu alabilirsiniz.

SMS ile HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılıp ve 2023’e mesaj atın.

e-Devlet HES Kodu alma bölümünden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak HES Kodu oluşturabilirsiniz.

HES Kodu aldıktan sonra;

www.ankarakart.com.tr veya Ankara Kart mobil uygulamanızdan, online işlemler menüsünden, kartların ön ve arka yüzünde yazılı kart numaralarının yazarak kartı kişiselleştirin.