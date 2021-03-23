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Gündem Ankara'da hareketli saatler! Rus Büyükelçisi Aleksey Yerhov Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Gündem

Ankara'da hareketli saatler! Rus Büyükelçisi Aleksey Yerhov Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Suriye'de düzenlenen son saldırıların ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Rus Büyükelçi Yerhov'a konuya ilişkin duyulan kaygı ve endişe iletildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 18:42:00 -
Ankara'da hareketli saatler! Rus Büyükelçisi Aleksey Yerhov Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'la Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmede ağırlıkla Suriye'deki saldırılar ele alındı. Yerhov'a konuya ilişkin duyulan kaygı ve endişe iletildi.

Hastane saldırısının da görüşmede vurgulandığını belirten kaynaklar, Türk askeri makamlarının da benzer kaygıları Rus makamlara ilettiğini bildirdi.

Suriye'deki son saldırılar

Rusya'ya ait savaş uçaklarının 21 Mart'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetmiş, iki sivil yaralanmıştı. Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, İdlib'in Sarmada beldesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısı alanına ve M4 kara yolu yakınlarına da saldırılar düzenlemişti.

Uçak gözlemevine göre; Akdeniz'den atılan bir balistik füze de İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kah köyünde Suriye Milli Ordusu karargahı yakınlarına düşmüş, ilk belirlemelere göre bir sivilin hayatını kaybettiği, iki sivilin de hafif yaralandığı bildirilmişti. Aynı gün Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hastaneye düzenlediği saldırıda da biri çocuk yedi sivil ölmüştü.

Öte yandan; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen hafta Halep'te rejim ve destekçilerinin kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'dan Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine düzenlenen balistik füze saldırısında sivil yerleşim yerleriyle akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığını ve yaralıların olduğunu bildirmişti.

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